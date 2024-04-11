Как ухаживать за комнатными цветами в жару: советы по поливу

В жаркую погоду комнатные растения требуют особого внимания, поскольку повышенная температура вызывает большее испарение влаги и большую потребность в увлажнении. UAportal подготовил несколько рекомендаций, как правильно поливать их, когда столбик термометра поднимается выше +30 °C.

Почему следует избегать полива растений в жару

Хотя полив необходим растениям в жаркую погоду, очень важно избегать его во второй половине дня, когда температура достигает своего пика. В это время вода быстро испаряется, не достигая корней растений, что приводит к сухости поверхности и растрескиванию почвы, из-за чего ценная влага теряется.

Соблюдайте три основных правила полива комнатных цветов в жару

1. Правильно выбирайте время: поливайте утром или вечером

Для борьбы с жарой поливайте комнатные цветы либо рано утром до интенсивного солнечного света, либо вечером около 17:00-18:00. Чередование утреннего и вечернего полива поможет поддерживать оптимальный уровень влажности почвы.

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2. Выберите правильную температуру воды

Всегда поливайте подогретой водой. Очень важно отстоять водопроводную воду по крайней мере сутки перед тем, как поливать растения. Избегайте использования холодной водопроводной воды, поскольку она может вызвать сильный стресс, препятствовать развитию растений и даже привести к их гибели.

3. Позаботьтесь о почве после полива

После каждого полива аккуратно рыхлите почву, чтобы способствовать насыщению ее кислородом и предотвратить образование трещин на поверхности. Эти трещины служат путями выхода влаги, а рыхление почвы помогает сохранить необходимое увлажнение.

Дополнительные советы для комнатных растений в жаркую погоду

Вынесите растения в горшках на балкон или во внутренний дворик, чтобы обеспечить естественную смену температуры днем и ночью. Если растения стоят на подоконниках, защитите их от прямых солнечных лучей с помощью штор или жалюзи.

Кроме того, подумайте о снижении температуры в помещении с помощью надлежащего проветривания, кондиционера или вентилятора. Избегайте пересадки растений в жаркую погоду, поскольку это может вызвать чрезмерный стресс и потенциально привести к их гибели.

Как часто следует поливать комнатные цветы в жару?

Регулярно проверяйте уровень влажности почвы и поливайте при необходимости, обычно 2-3 раза в неделю. Имейте в виду, что разные растения имеют разные потребности в воде, поэтому важно подстраиваться под них. Опрыскивание цветов водой также полезно, но делайте это рано утром или вечером, когда интенсивность солнечных лучей минимальна.

Помните, что цветущие растения не следует увлажнять, поскольку это может привести к тому, что бутоны скрутятся и преждевременно опадут. Для упрощения полива можно использовать горшки с дренажными отверстиями и поддоны. Это позволяет растению поглощать необходимое количество воды, а избыток собирается в поддоне.

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