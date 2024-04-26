Как ухаживать за ковриком для ванны: советы по очищению

UAportal узнал, как избавить себя от хлопот, связанных с неприятным запахом и плесенью на ковриках для ванны. Для этого вам следует воспользоваться нашими проверенными методами.

Быстрая очистка коврика

Одним из эффективных методов является использование смеси теплой воды и уксуса. Оставьте коврик в этом растворе на 30 минут, после чего тщательно прополоскайте его и высушить.

Регулярная стирка

Коврик следует класть в стиральную машину с мягким моющим средством на деликатном режиме. Важно ознакомиться с инструкциями по уходу за конкретным ковриком.

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Сушка на солнце

После мытья коврик следует просушить на свежем воздухе. Ультрафиолетовые лучи помогают убить бактерии и плесень Важно не оставлять его надолго, поскольку длительное воздействие солнца может привести к выцветанию цветов.

Использование пищевой соды

Пищевая сода, природный дезодорант, может эффективно нейтрализовать запахи на коврике. Посыпьте коврик большим количеством соды, оставьте его на несколько часов. Затем встряхните или пропылососьте его.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома за несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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