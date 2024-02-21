Как ухаживать за кожей лица: действенные советы

Основные советы для здоровой и омоложенной кожи

UAportal подготовил полезные советы, как правильно ухаживать за своим лицом. Узнайте эффективные советы, которые помогут поддержать здоровый вид и улучшить общее состояние кожи.

Регулярная очистка

Рекомендуется ежедневно очищать лицо мягким средством для устранения загрязнений и избытка жира. После этого следует наносить крем, чтобы обеспечить должное увлажнение кожи.

Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Защита от солнца

Избегайте продолжительного пребывания на солнце. Носите шляпы и солнцезащитные очки, когда находитесь на улице.

Здоровое питание

Употребляйте продукты, богатые антиоксидантами, такими как ягоды и листовая зелень. Также следите за увлажнением организма, выпивая достаточное количество воды в течение дня.

Сон и стресс

Недостаточный сон и высокий уровень стресса могут отрицательно влиять на состояние лица, приводя к высыпаниям и тусклости. Расслабляющий отдых перед сном может значительно способствовать укреплению общего здоровья кожи.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!