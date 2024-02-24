Как ухаживать за непослушными вьющимися волосами: практические советы

Непослушные вьющиеся волосы могут быть общей проблемой для многих людей, что приводит к разочарованию и трудностям в уходе за локонами. UAportal узнал советы, которые помогут достичь гладких волос.

Использование увлажняющего шампуня

Ищите шампуни с увлажняющими ингредиентами, такими как аргановое, кокосовое масло или ши. Эти ингредиенты помогут увлажнить и смягчить волосы, сделав их более послушными и менее склонными к завиванию.

Кондиционер для волос

Кондиционер или маску для волос можно использовать один или два раза в неделю для питания и восстановления волос. Ищите средства, содержащие такие ингредиенты, как кератин, оливковое или масло авокадо, которые помогут разгладить и увлажнить вьющиеся пряди.

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Ограничение термической укладки

Чрезмерная термическая укладка может усилить вьющиеся, поэтому важно ограничить использование горячих инструментов, таких как плойки и щипцы для завивки. При использовании инструментов для укладки всегда следует наносить термозащитный спрей или сыворотку.

Использование средств против непослушных волос

Следует искать сыворотки, растительные масла или кремы, специально разработанные для борьбы с непослушными волосами. Эти средства можно наносить на влажные или сухие волосы, чтобы обуздать кудри, добавить им блеск.

Регулярная стрижка

Старайтесь проводить стрижки каждые 6-8 недель, чтобы предотвратить иссеченные кончики, которые поднимаются вверх по волосяному стержню и вызывают пушистость.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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