Как ухаживать за одеждой, чтобы она была как новая: Полезные лайфхаки

Поддержание чистоты и вида гардероба требует тщательного внимания. Однако простой стирки и глажки может быть недостаточно. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут сохранить вашу одежду чистой и красивой без ущерба для ее качества.

1. Джемпер

Избежать неприглядного вида катышек на джемпере можно, положив его в пакет в холодильник на 3-4 часа. Этот простой трюк помогает предотвратить образование катышек и сохранить качество ткани.

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2. Джинсы и штаны

Трикотажные брюки и джинсы имеют тенденцию легко смяться при в шкафу. Чтобы предотвратить образование складок, храните эти вещи в свернутом виде. Так они будут оставаться гладкими и без морщин.

3. Кожаные вещи

Кожаные вещи нуждаются в особом уходе, поскольку со временем они могут терять цвет и блеск, особенно в осеннее время года. Бороться с этой проблемой можно, нанося на кожу глицерин. Он помогает восстановить первоначальный цвет и блеск, защищая его от повреждений, вызванных погодными условиями.

4. Замшевые вещи

Защитить замшевые вещи от пыли может быть непросто, особенно это касается верхней одежды. Чтобы эффективно удалить ворсинки и другие частицы с замшевой одежды, аккуратно потрите ткань пемзой. Этот метод поможет сохранить ее внешний вид и избавит от нежелательной грязи.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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