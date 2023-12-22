Как ухаживать за волосами зимой: Топ-5 основных правил

С наступлением зимы важно знать, как лучше ухаживать за волосами, чтобы сохранить их качество. UAportal рассказал о 5 решениях, которые помогут вам в этом.

Аргановое масло

В зимний сезон использование арганового масла является лучшим выбором для ухода за волосами благодаря его способности увлажнять и питать сухие и ломкие волосы. Она богата жирными кислотами и витамином Е, что делает ее отличным вариантом для борьбы со строгим влиянием холодной погоды на волосы. Регулярное применение арганового масла помогает восстановить блеск и мягкость, обеспечивая защиту от пушистости и ломкости.

Маски для волос

Они обеспечивают интенсивное увлажнение и питательные вещества, помогая восстановить поврежденные волосы, вызванные холодом и сухим воздухом.

В состав этих масок входят такие ингредиенты, как масло ши, масло авокадо и кератин, способствующие здоровью и укреплению волос. Включение средств для глубокого кондиционирования в еженедельный уход сохранит его мягким, гладким и послушным в течение всех зимних месяцев.

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Шелковые наволочки

Гладкая поверхность шелка помогает уменьшить трение и предотвратить ломкость во время сна, снижая вред, вызванный статическим электрическим зарядом и сухостью. Использование шелковой наволочки приводит к тому, что после пробуждения волосы не спутываются и становятся более гладкими, уменьшая потребность в укладке и общий вред для волос зимой.

Несмываемый кондиционер

Несмываемые кондиционеры являются хорошим выбором для использования зимой, предлагая непрерывное увлажнение и защиту в течение всего дня. Обогащенные увлажняющими ингредиентами, такими как кокосовое масло и алоэ вера, создают защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды, поддерживая здоровье волос и уменьшая электризацию и пушистость.

Пилинг

Процедуры пилинга кожи головы имеют важное значение для поддержания здорового состояния и содействия оптимальному росту волос, особенно зимой. Эти процедуры устраняют накопления, отмершие, ороговевшие клетки кожи и избыток жира, что способствует лучшему поглощению увлажняющих средств и питательных веществ.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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