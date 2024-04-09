Как ухаживать за жирной кожей лица: действенные советы

Когда дело доходит до ухода за жирной кожей, важно соблюдать правильную технику. UAportal рассказал, какие именно методы и средства могут помочь в поддержании хорошего состояния такого типа кожи.

Как правильно очищать кожу

Используйте мягкое очищающее средство, специально разработанное для жирной кожи. Избегайте агрессивных средств, которые могут лишить кожу ее природных масел, что может привести к чрезмерной выработке жира. Также важно очищать кожу дважды в день, утром и вечером.

Используйте тоник

Прекрасный совет по уходу за жирной кожей – включить тоник в свою процедуру ухода за кожей. Он помогает удалить остатки жира, грязи и макияжа после очищения.

Ищите тоник, содержащий такие ингредиенты, как салициловая кислота или гамамелис, они помогают контролировать выработку жира и сужают поры. Используйте тоник после очистки и перед нанесением других средств по уходу за кожей.

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Выбирайте легкие и некомедогенные средства

При уходе за жирной кожей важно использовать легкие и некомедогенные средства. Ищите продукты, которые не содержат растительных масел и не закупоривают поры.

Увлажняющие и солнцезащитные средства специально разработанные для жирной кожи помогут увлажнить и защитить кожу без добавления избытка масла.

Профессиональные процедуры

В некоторых случаях может быть полезно рассмотреть возможность профессиональных процедур, таких как химический пилинг или уход за лицом, специально разработанным для жирной кожи. Проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы изучить варианты ухода за таким типом кожи.

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