Как укрепить ногти в домашних условиях: действенные советы

UAportal подготовил статью, которая поможет вам улучшить состояние ногтей естественным путём. Узнайте, как защитить ногти и повысить их крепкость.

Отказ от использования вредных химических средств

Один из способов укрепить ногти в домашних условиях – отказаться от использования вредных химических средств, выбирая мягкие лаки и средства для их снятия, не содержащие ацетона. Важно увлажнять ногти и кутикулу с помощью масел или кремов, чтобы поддерживать уровень влажности и эластичности. Регулярная обрезка ногтей помогает предотвратить их ломку и поддерживает общую прочность.

Сбалансированная диета

Для укрепления ногтей очень важна сбалансированная диета. Такие продукты, как яйца, бобы, орехи и зелень, содержащие биотин, могут способствовать укреплению ногтей. Кроме того, следует потреблять продукты, богатые омега-3, такие как лосось или семена чиа. Увлажнение важно, поскольку обезвоживание может способствовать ломкости ногтей.

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Полезные процедуры для ногтей

Замачивание ногтей в смеси теплой воды и лимонного сока помогает укрепить ногти. Другой метод – сделать питательную маску для ногтей из оливкового масла и меда, нанести на ногти и оставить на 10-15 минут перед смыванием.

Развивайте полезные привычки

Надевайте перчатки во время выполнения домашних дел, таких как мытье посуды или работа в саду, чтобы защитить ногти от повреждений, способствуя их прочности.

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