Как улучшить дыхание после употребления чеснока: 5 полезных советов

Однако одним из недостатков чеснока есть его сильный и неприятный запах изо рта, который может осложнить общение с коллегами и потенциально создать неудобные ситуации во время социального взаимодействия. UAportal рассказал, что существуют простые и эффективные способы борьбы с этой проблемой.

Корень имбиря

В зимний сезон у большинства домов есть имбирь, который можно использовать для приготовления сезонных напитков. Почистите и отрежьте небольшой кусочек имбиря, затем подержите его во рту примерно 10 минут. Этот простой шаг поможет устранить неприятный аромат и восстановить свежее дыхание.

Петрушка

Петрушка, пряная трава, также может нейтрализовать стойкий запах чеснока. Просто съешьте небольшое количество после употребления чеснока, и оно поможет нейтрализовать запах, оставив вам свежее дыхание.

Читайте также: Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Мята

Если у вас под рукой есть мята, попробуйте приготовить освежающий чай. Ее листья, замоченные в горячей воде, могут создать приятный на вкус и ароматный напиток, помогающий восстановить свежесть дыхания.

Фрукты

Некоторые фрукты могут помочь улучшить запах изо рта. Сливы и яблоки, в частности, обладают свойствами, которые могут помочь нейтрализовать неприятный чесночный запах изо рта.

Молоко

Побаловать себя порцией молока может быть сладким и эффективным решением для нейтрализации неприятного запаха, вызванного чесноком. Оно отлично противодействует и нейтрализует нежелательные запахи, благодаря чему у вас значительно улучшается дыхание.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!