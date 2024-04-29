Как улучшить качество питьевой воды: три простых лайфхака

Способы улучшения качества воды имеют решающее значение для всеобщего благополучия. UAportal узнал о практических советах, которые помогут вам в этом.

Активированный уголь

Этот лайфхак состоит в том, чтобы поместить активированный уголь в пакет или контейнер и пропустить через него воду. Когда вода проходит через уголь, она поглощает загрязнители и улучшает вкус и запах.

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Лимон

Добавление нескольких капель лимонного сока в воду может помочь улучшить ее качество, повысив щелочность и улучшив вкус. Лимонный сок содержит кислоту, обладающую природными антибактериальными свойствами, помогающими уменьшить количество вредных микроорганизмов в воде.

Кипячение

Очистку питьевой воды можно добиться путем кипячения перед потреблением, поскольку этот процесс устраняет вредные бактерии, вирусы и паразиты. Это особенно полезно в ситуациях ограниченного доступа к чистой воде, например во время кемпинга или путешествия. Довод воды до кипения по крайней мере в течение одной минуты обеспечивает тщательную очистку, что позволяет получить безопасную питьевую воду.

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