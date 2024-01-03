Как улучшить качество сна: 5 действенных советов

Сон играет решающую роль в поддержке нашего здоровья и благополучия. Однако ввиду требований современной жизни многим людям трудно качественно отдыхать. Чтобы помочь решить эту проблему, UAportal подготовил пять советов, которые помогут улучшить режим сна.

Занимайтесь спортом

Это может показаться абсурдным, но включение умеренных физических упражнений в распорядок дня может существенно улучшить сон. Будь то утренняя зарядка, йога, посещение спортзала, танцы или просто прогулка на природе – выбор подходящей формы упражнений может значительно способствовать улучшению качества сна.

Правильное питание

Следите за потреблением кофеина и старайтесь свести его к минимуму, особенно во второй половине дня. Предпочтите легкий и питательный ужин, например, салат из свежих овощей и рыбы. Это поможет избежать перегрузки желудка и потенциального нарушения сна.

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Отложите гаджеты

Выделите перед сном двухчасовой период без гаджетов. Используйте это время для личного самоанализа и размышлений, позвольте минуты тихого созерцания. Минимизация влияния внешних раздражителей и сокращение телефонных разговоров перед сном могут оказать положительное влияние на качество вашего сна.

Распорядок дня

Старайтесь планировать время сна и бодрости последовательно, даже в выходные дни, поскольку это задает ритм внутренним часам организма. Следуя регулярному графику, вы создаете устойчивый и надежный шаблон, способствующий его качеству.

Травяной чай

Травяные чаи давно уважают за их успокаивающие свойства и способность уменьшать тревожность. Подумайте о том, чтоб включить их в собственный рацион. Они специально направлены на борьбу с бессонницей и стрессом, и помогут вам заснуть лучше и спокойнее.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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