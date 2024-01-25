Как улучшить процесс бритья: Лайфхаки с оливковым маслом

Даже в настоящее время оливковое масло остается наиболее универсальным и полезным из всех доступных масел. Кроме кулинарного использования, оливковое масло приобрело популярность в сфере здоровья и красоты. UAportal рассказывает, как вы можете воспользоваться ее преимуществами.

1. Улучшите процесс бритья

Попрощайтесь с традиционными лосьонами и бритвенными пенами. Предпочтите простое, но замечательное средство – оливковое масло. Для этого нанесите тонкий слой на кожу и бритвенное лезвие, и начинайте процесс.

2. Превратите свою ванну в спа-салон

Добавьте несколько капель оливкового масла в воду для купания, чтобы сделать его приятнее. В сочетании с молоком или сливками, солью и пеной эта смесь создаст атмосферу спа-салона, одновременно увлажняя и питая вашу кожу.

3. Простое решение для застрявших застежек-молний

Мы все сталкивались с разочарованием, когда молния застряла в самый неудобный момент. Нанесите оливковое масло на проблемное место и снова заработает застежка.

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4. Восстановление кухонных принадлежностей

Чтобы восстановить блеск кухонных принадлежностей и разделочных досок, вы можете воспользоваться оливковым маслом. Аккуратно вотрите небольшое количество масла в деревянную поверхность и промокните бумажным полотенцем.

5. Ухаживайте за ногтями и кутикулой

Вы сможете получить здоровый вид ногтей и кутикулы с помощью регулярных процедур с оливковым маслом. Применяя ее в маникюре, вы можете подпитать нежную кожу вокруг ногтей.

6. Легкое снятие застрявших кольцо

Застревание кольца на пальце может вызвать беспокойство. Не бойтесь, ведь оливковое масло является простой и эффективной смазкой. Нанесите тонкий слой масла вокруг застрявшего кольца и снимите его, не чувствуя дискомфорта.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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