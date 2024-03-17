Как улучшить свое самочувствие после еды: эффективные лайфхаки

После еды важно совершить определенные действия, чтобы способствовать хорошему самочувствию. UAportal собрал несколько лайфхаков, которые помогут улучшить работу пищеварительной системы и состояние здоровья в целом.

Избегайте курения

Следует избегать курения после еды, чтобы уменьшить риск возникновения изжоги и расстройства пищеварения. Курение может препятствовать усвоению питательных веществ из пищевых продуктов, в результате чего могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Сочетание химических веществ, содержащихся в сигаретах, с едой в организме могут образовываться вредные соединения. Подождите не менее 2 часов после еды перед тем, как курить. Так вы минимизируете влияние токсинов на организм.

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Не ложитесь сразу

Не следует после еды идти спать сразу, чтобы предотвратить возникновение изжоги. Подождите 2-3 часа, чтобы еда переварилась, прежде чем спать. Это будет способствовать правильному пищеварению и снизит дискомфорт.

Откажитесь от чаепития

Употребление сразу после еды чая или кофе может препятствовать способности организма усваивать железо из пищи. Содержащиеся в этих напитках соединения могут блокировать всасывание микроэлементов, поэтому лучше подождать по меньшей мере час, прежде чем пить чай или кофе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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