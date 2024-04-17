Как уменьшить количество пыли в вашей квартире: 5 практических советов

Узнайте о практических советах, как уменьшить количество пыли в вашем жилом помещении. UAportal рассказал, как добиться отличных результатов.

Использование воздухоочистителя

Чтобы снизить количество частиц пыли в воздухе, в квартире можно использовать очиститель. Рекомендуется искать высокоэффективный фильтр твердых частиц воздуха (HEPA) для улавливания мелких частиц.

Регулярно вытирайте пыль и пылесосьте

Регулярное вытирание пыли и уборка пылесосом может оказать существенное влияние на уменьшение количества грязи в квартире. Можно использовать тряпку из микрофибры для протирания поверхностей и мебели, а также пылесос с НЕРА-фильтром, который улавливает пыль и не дает ей снова циркулировать в воздухе.

Частая стирка постельного белья и штор

Пыль часто оседает на постельных принадлежностях и шторах, а регулярная стирка в горячей воде может эффективно удалить пылевых клещей и другие аллергены. Дополнительным шагом к уменьшению количества пыли в спальне может стать использование аллергенных чехлов на подушках и матрасах.

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Держите окна закрытыми при определенных погодных условиях

Желательно держать окна закрытыми в ветреные дни, чтобы предотвратить попадание пыли и других загрязнителей с улицы в квартиру. Кроме того, в тёплые дни рекомендуется использовать кондиционер с хорошим фильтром для циркуляции чистого воздуха в помещении.

Регулировка уровня влажности

Поддержание должного уровня влажности в квартире является ключевым фактором для уменьшения количества пыли в воздухе. Рекомендуется использовать осушитель, чтобы поддерживать уровень в пределах 30-50%, создавая среду, менее благоприятную для пылевых клещей.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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