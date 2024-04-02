Как уменьшить оседания пилы на шкафах и полках: эффективные советы

Накопление пыли на шкафах и полках – распространенная проблема. UAportal подготовил практические советы, которые помогут свести эту проблему к минимуму.

Поверхность, которая отталкивает пыль

С помощью мебельного воска или полироли можно создать гладкую, скользкую поверхность, отталкивающую частицы пыли. Другой вариант – использование антистатического спрея для предотвращения оседания пыли.

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Избегайте переполненных полок

Чтобы в шкафах и на полках не было пыли, нужно хорошо организовать места хранения и освободить их от лишних вещей. Оптимизируйте организацию, используя контейнеры для хранения, корзины и органайзеры для выдвижных ящиков. Это поможет предотвратить накопление пыли в мелких предметах.

Регулярная уборка

Предотвращение накопления пыли на шкафах и полках включает в себя регулярную уборку. Протирание поверхностей по крайней мере раз в неделю имеет решающее значение для предотвращения значительного накопления пыли. Кроме того, использование пылесоса с мягкой насадкой-щеткой помогает эффективно убирать пыль из щелей.

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