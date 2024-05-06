Как ускорить процесс уборки на дому: эффективные советы

Поддерживать дом чистым, не тратя чрезмерного времени на уборку, является целью для многих. UAportal подготовил подборку простых советов, которые помогут без особого труда поддерживать чистоту в жилом пространстве.

Советы по быстрой очистке микроволновки

Эффективный способ очистки микроволновки заключается в том, что смесь равных частей воды и белого уксуса следует поместить в посуду и нагревать в течение 5 минут. В результате образовавшаяся пара разрыхляет брызги и пятна от пищи, что позволяет легко вытереть их тряпкой.

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Этот метод требует минимальных усилий, эффективно удаляя стойкие загрязнения со стен и потолка микроволновки. Более того, уксус нейтрализует запахи.

Эффективный способ очищения душевой кабины

Для поддержания душа в чистоте с минимальными усилиями используйте губку для посуды, смоченную раствором из уксуса и хозяйственного мыла. Мочалка для мытья посуды облегчает очищение душа.

Эффективный способ устранения неприятного запаха из мусорного ведра

Для свежего запаха в мусорном баке посыпьте дно пищевой содой перед тем, как вставить новый пакет. Как природный дезодорант пищевая сода эффективно поглощает неприятные запахи.

Кроме того, закрепление лаврового листа на внутренней стороне крышки дополнительно борется с неприятными запахами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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