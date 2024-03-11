Как ускорить уборку дома: эффективные советы

Когда дело доходит до поддержания чистоты в квартире, некоторые эффективные решения могут ускорить процесс выполнения дел. UAportal подготовил рекомендации, которые помогут вам справиться с этим за более короткое время и с меньшими усилиями.

Уборка столешницы

Когда вы спешите убрать квартиру, желательно начать с кухни, поскольку она часто является первым местом, где появляется беспорядок. Столешницу, плиту и мойку можно быстро протереть с помощью универсального моющего средства для разных поверхностей.

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Поставив на рабочую поверхность небольшой контейнер или корзину для мелочей, например для ключей или других вещей, можно значительно ускорить процесс наведения порядка. С

10-минутная уборка

Если поставить таймер на 10 минут и сосредоточиться на одной комнате для проведения уборки, можно улучшить порядок. Начните с быстрого устранения видимого беспорядка и разложите все вещи на свои места.

Протрите пыль с поверхностей и мебели. Уделив пару минут чистке с пылесосом в местах с большой проходимостью, можно добиться более аккуратного вида каждой комнаты.

Очистка ванной

Протрите поверхности в туалете, раковине и зеркале дезинфицирующими салфетками, чтобы добиться ощутимого результата. Выделите несколько минут, чтобы навести порядок в ванной, убрав все вещи и средства, которые стоят не на своих местах.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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