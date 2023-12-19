Как успешно пройти испытательный срок: Ключевые моменты

UAportal подготовил три лайфхака для достижения успеха во время испытательного срока. Начало оценки этого важного периода с правильным подходом имеет решающее значение для удачной карьеры.

Быть проактивным

Продемонстрируйте приверженность испытательному сроку, взяв на себя инициативу попросить об обратной связи. Это свидетельствует о желании совершенствоваться и преданности своей роли. Прояснение ожиданий на раннем этапе может помочь задать положительный тон испытательному сроку.

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Построение отношений

Позитивные и искренние отношения с коллегами и руководителями играют ключевую роль в испытательный срок. Развивайте связи как на профессиональном, так и личном уровне, чтобы получить поддержку и доверие в команде. Эти отношения могут привести к получению ценных отзывов и рекомендаций, способствующих успеху в компании.

Тайм-менеджмент

Эффективный тайм-менеджмент и постоянное соблюдение дедлайнов являются важнейшими чертами, которые необходимо демонстрировать во время испытательного срока. Умение организовывать задачи и определять приоритеты демонстрирует способность справляться с обязанностями.

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