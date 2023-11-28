Как устранить неприятные запахи с диванов и кресел: действенные лайфхаки для хозяек

Неприятные запахи на мебели часто возникают из-за остатков пищи и присутствия домашних животных. Столкнувшись с такой ситуацией, неопытные хозяева могут растеряться, думая, что их диваны или кресла уже не спасти. Однако важно не делать поспешных выводов.

UAportal рассказывает о нескольких эффективных методах борьбы с неприятными запахами, которыми пользуются опытные хозяйки.

Способ первый – идеален для мебели темного цвета.

Для этого метода рекомендуется использовать раствор марганца, хотя очень важно соблюдать осторожность и не делать его слишком концентрированным, чтобы не повредить обивку. Проблемные участки мебели следует обработать с помощью раствора и щетки. После этого дайте диванным подушкам высохнуть, желательно выставить их на улицу, на балкон или во двор.

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Способ второй – используйте уксус

Уксус – отличный союзник в борьбе с неприятными запахами. Просто распылите уксус на пораженные участки и оставьте его до полного высыхания. Этот метод эффективно решает проблему неприятного запаха и в течение нескольких дней уксусный запах развеется сам по себе.

Способ третий – пищевая сода и пылесос

Для этого способа вам понадобится пищевая сода и пылесос. Щедро посыпьте содой диван или кресло, убедившись, что она покрывает всю поверхность. Оставьте соду примерно на пол часа, чтобы она впитала все запахи, а ее поглощающие свойства сделали свое чудодейственное дело. Затем тщательно пропыленосую мебель, чтобы удалить остатки соды.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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