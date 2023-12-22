Как устранить неприятный запах из одежды без повторной стирки: Действующие лайфхаки

Поддерживать одежду чистой и свежей иногда бывает непросто. Однако UAportal подготовил действенные лайфхаки, которые помогут вам быстро и эффективно устранить неприятные запахи, не прибегая к повторной стирке.

Понимание причины неприятного запаха

Неприятные запахи на одежде могут возникать по разным причинам. Самый распространенный фактор – когда одежда задерживается в шкафу в течение длительного периода. Кроме того, некачественная стирка, остатки пота или влажность могут привести к тому, что одежда будет пахнуть не так, как хотелось бы.

Кроме того, виновником неприятного запаха может быть грязная стиральная машина. Поэтому очень важно уделять внимание как гигиене стиральной машины, так и правильной сушке одежды.

Эффективные стратегии борьбы с неприятными запахами

1. Охлаждайте одежду

Лайфхак заключается в том, что вы кладете неприятно пахнущую одежду, будь то футболка или джемпер, в полиэтиленовый пакет и храните его в холодильнике. Холодная среда творит чудеса, освежая и нейтрализуя любые неприятные запахи из ткани.

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2. Используйте тепло от утюга

Еще один полезный трюк – погладить зловонную одежду. Подвергая одежду нагреву во время глажки, вы можете эффективно нейтрализовать нежелательный запах. Не забудьте прогладить одежду несколько раз, чтобы добиться максимального результата.

3. Устраните запах пота

Если запах вызван именно потом, можно попытаться использовать салициловый или обычный спирт. Налейте небольшое количество в распылитель и аккуратно распылите его на пораженную одежду, чтобы устранить нежелательный запах.

4. Повысить свежесть белья

При стирке следует добавить несколько капель соснового масла к стиральному порошку. Эта добавка помогает наполнить приятным ароматом свежевыстиранную одежду, восстанавливая ее свежесть.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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