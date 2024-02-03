Как устранить неприятный запах в пылесосе: 5 эффективных советов

Неприятный запах, исходящий из пылесоса, может донимать даже при открытом окне. UAportal рассказал о пяти советах, которые помогут избавиться от этой проблемы

Плохое обслуживание

Регулярная чистка и техническое обслуживание имеют решающее значение для предотвращения проникновения запаха гниения в пылесос. Начните с тщательной очистки, вытряхнув из него мусор, а затем вымойте и высушите его.

Засоренные фильтры

Забитый фильтр может вызвать неприятный запах. Очистите его, промыв и высушив, если это возможно, или замените новым. Одноразовые элементы также следует заменить.

Внутренняя очистка

Периодически протирайте внутренние поверхности и контейнеры пылесоса влажной тряпкой, чтобы удалить накопленный мусор. Важно также чистить шланги и трубки, поскольку в них могут застрять большие частицы, что вызывает неприятный запах.

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Удаление мусора вручную

Регулярно удаляйте большой мусор вручную, поскольку он обладает свойством накапливаться. Он забивает шланг и выделяет неприятный запах.

Ароматические капсулы

Подумайте о том, чтобы поместить ароматическую капсулу в виде порошка или таблеток в пылесборнике пылесоса. Это поможет создать приятный аромат во время уборки и улучшит общее качество воздуха.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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