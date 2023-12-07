Как устранить скрип автомобильной двери: эффективные способы

UAportal подготовил несколько полезных советов автомобилистам. Узнайте, как решить проблему скрипящей двери автомобиля.

Смазка дверей

Для решения проблемы скрипа автомобильной двери может быть эффективной смазка. Нанесение смазки на силиконовой основе на подвижные части двери может помочь уменьшить трение и устранить скрип.

Читайте также: Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить

Затяжка винтов и болтов

Затяжка любых ослабленных винтов или болтов на дверных петлях и защелках может решить проблему скрипящей двери автомобиля. Важно также проверить, нет ли видимых признаков износа или повреждений и заменить изношенные детали.

Обратитесь за помощью

Если все это не помогло, а двери автомобиля все еще скрипят, желательно обратиться за профессиональной помощью к механику. Они имеют опыт и инструменты для диагностики и ремонта любых основных проблем, вызывающих скрип.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !