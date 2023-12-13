Как увеличить срок службы аккумулятора: Советы автомобилистам

UAportal подготовил несколько советов для владельцев транспортных средств. Узнайте эффективные советы, которые помогут продлить срок службы аккумулятора автомобиля.

Выключение лишней электроники

Чтобы продлить срок службы аккумулятора автомобиля, важно свести к минимуму использование электронных аксессуаров при выключенном двигателе. Это включает отключение фар, освещение салона и аудиосистемы, когда автомобиль припаркован.

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Избегайте коротких поездок

Избегание частых коротких поездок имеет ключевое значение для продления срока службы аккумулятора автомобиля. Короткие поездки не дают аккумулятору достаточно времени для полной зарядки, что приводит к постепенному уменьшению его мощности со временем.

Регулярная проверка

Необходимо периодически проверять батарею на наличие признаков повреждения или ухудшения состояния. Регулярное техническое обслуживание, такое как очистка клемм аккумулятора и обеспечение надлежащего крепления, также имеет важное значение для увеличения срока службы и производительности аккумулятора.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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