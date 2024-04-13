Как увеличить урожай чеснока: эксперты поделились секретом
Многие огородники всегда ищут способы получения щедрого урожая чеснока. UAportal поделился отличным методом, обещающим значительные результаты – увеличение размера головок чеснока в несколько раз.
После того как появятся первые побеги чеснока, возьмите вилы или острую палку и сделайте небольшие отверстия в почве, примерно на расстоянии 10 сантиметров от побегов. Делайте эти лунки под углом 90 градусов и глубиной около 9 сантиметров. Таким образом вы снабдите растения чеснока ценным кислородом, что в конечном итоге ускоряет рост и развитие.
Теперь обратим внимание на соответствующие удобрения для подкормки чеснока в мае.
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Зола
Зола – универсальное удобрение, широко используемое среди опытных садоводов. Приготовьте раствор для подкормки, залив 300 г пепла кипятком и подождите, пока он остынет. После этого разведите смесь в 10 литрах воды и тщательно полейте чесночные грядки.
Также можно пересыпать чеснок пеплом, но соблюдайте осторожность, чтобы избежать его избытка, поскольку такая форма удобрения подходит не для каждого типа почвы. Если в вашем саду земля имеет тенденцию к кислотности, можно посыпать чеснок пеплом из расчета 2 кг на квадратный метр.
Аммиак
Еще одним мощным помощником, который положительно повлияет на урожай чеснока, нашатырный спирт. Для этого удобрения возьмите столовую ложку аммиака и разведите его в 10 литрах воды.
Аммиачный настой поглотит вредную микрофлору, эффективно защищая чеснок от болезней и отпугивая вредителей. Важно отметить, что этот вид удобрения проявляет свою эффективность в сухих погодных условиях.
Напомним, мы уже писали, что делать, если на огороде или в саду мало места.
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