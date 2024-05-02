Как увеличить урожай картофеля: шаги, которые следует сделать перед посадкой

Картофель, как и все растения, нуждается в должной подкормке, чтобы процветать и давать хорошие плоды. UAportal подготовил информацию о том, как правильно удобрять его, чтобы обеспечить быстрый и эффективный рост.

Подготовка участка

Опытные садоводы понимают важность выбора подходящего участка земли для оптимального развития растений. Важно, чтобы почва была богата питательными веществами, тогда картофель будет хорошо расти.

Удерживайтесь от высадки картофеля на участках, на которых раньше росли перцы, помидоры или баклажаны. Вместо этого рекомендуется выбирать места, ранее занятые капустой, морковью, свеклой и огурцами.

Чтобы приступить к подготовке огорода к выращиванию корнеплодов, нужно предпринять необходимые шаги в течение весеннего сезона. Процесс предполагает глубокую перекопку огорода за 2 недели до высадки картофеля, примерно на глубину лопаты, с целью уничтожения сорняков.

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Удобрения для картофеля

Для роста картофеля очень полезно разбрасывать по почве компост с последующей легкой присыпкой песком. Важно также сделать рыхление почвы, чтобы создать благоприятные условия для роста растений.

Среди самых эффективных удобрений, есть использование кроличьего или конского навоза в сочетании с птичьим пометом. Эта мощная органическая смесь приносит значительную пользу как почве, так и растениям, повышая общее плодородие.

Чтобы приготовить это эффективное удобрение, соблюдайте следующие шаги. Возьмите 100 или 200-литровую бочку. Наполните емкость навозом примерно на две трети. Добавьте воды, чтобы увлажнить его, а затем накрыть бочку крышкой или полиэтиленовой пленкой.

Дайте смеси "перебродить" в течение двух недель, перемешивая дважды в день. После достаточного брожения добавьте 1–2 килограмма древесной золы. Используйте эту мощную питательную смесь, разнося по 1 литру состава в каждую лунку рядом с корнеплодом при посадке картофеля.

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