Как увеличить урожай смородины: советы от садоводов

Каждый садовник использует собственные методы подкормки разных деревьев и кустов. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут повысить урожайность смородины.

Время для внесения удобрений

Весной смородина нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях, которые можно вносить как непосредственно под корни, так и путем опрыскивания. Чтобы обеспечить растениям достаточное питание, необходимо удобрять несколько раз в течение осени и весны, причем для каждого этапа существуют свои специфические требования.

Читайте также: Когда и как сеять бархатцы, чтобы семена точно взошли

При весенней посадке кустов смородины рекомендуется обогатить посадочную яму смесью перегноя, почвы и горсти минеральных удобрений, содержащих необходимый калий и фосфор. Для достижения оптимальных результатов очень важно удобрять смородину весной, поскольку в это время растения активно поглощают необходимые вещества из земли.

Первая подкормка должна произойти в начале цветения или при распускании почек. Второе внесение рекомендуется при формировании ягод, а некоторые садоводы предлагают провести третью подкормку в июле, когда ягоды созревают.

Как вносить удобрения

Весной лучше использовать комплексные минеральные удобрения, обогащенные достаточным содержанием азота, фосфора, калия и железа. Что касается органических, то популярной и полезной является картофельная шелуха.

Картофельная шелуха содержит множество питательных веществ и важных микроэлементов, необходимых для оптимального роста и развития растений. Это природный источник крахмала, глюкозы, железа, магния и даже фтора. Фосфор, содержащийся в шелухе, значительно стимулирует развитие корневой системы и улучшает цветение.

Кроме того, крахмал, глюкоза и калий повышают сочность и сладость ягод смородины. Лучше всего то, что картофельная шелуха является доступным удобрением, ведь для ее использования нужно только собрать шелуху, накопленную в течение длительного периода времени.

Однако перед тем, как использовать картофельную шелуху, она должна пройти термическую обработку. Сырая может содержать вредные вещества, такие как бактерии или грибки, а также может прорастать. Вы можете высушить его в духовке при температуре от 80 до 100 градусов. Тогда нужно измельчить и прикопать у корней.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !