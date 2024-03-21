Как увеличить урожайность огурцов: эксперты рассказали, какие культуры можно высаживать рядом

Чтобы оптимизировать рост и урожайность огурцов важно учитывать соответствующие спутники для посадки в непосредственной близости. UAportal узнал, что выбор соседних культур может оказать существенное влияние на качество и обильность урожая.

Томаты

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать помидоры рядом с огурцами на одной грядке, как в теплице, так и в открытом грунте. Различные требования к росту, такие как вентиляция и потребность в удобрениях, делают эти растения несовместимыми.

Перец

Хотя огурцы и перец растут в подобных климатических условиях и не конкурируют за питательные вещества, их требования к выращиванию разнятся. При совместной посадке огурцов и перца очень важно убедиться, что огуречные лозы не препятствуют развитию перца и что оба растения получают достаточное количество влаги, не вызывая при этом вредных последствий.

Чеснок и лук

Мнения по поводу пригодности чеснока как спутника огурцов расходятся. Некоторые садоводы утверждают, что чеснок может оградить огурцы от болезней и вредителей, тогда как другие видят ограниченную пользу. Если вы выбираете эту комбинацию, соблюдайте минимальное расстояние между растениями – 1,5 метра.

Кроме того, лук очень хорошо совместим с огурцами, поскольку они могут обмениваться питательными веществами при посадке в непосредственной близости. Ближе к сбору урожая лука может потребоваться корректировка полива, чтобы предотвратить дефицит воды для огурцов. Высадка их на соседних грядках облегчает уход за ними.

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Кабачки

Разумно избегать посадки родственных культур, таких как кабачки, наряду с огурцами. Проблемы с опылением, общая восприимчивость к вредителям и болезням, а также затенение листьев огурцов крупными листьями кабачков создают проблемы для их гармоничного роста.

Спутники огурцов: капуста, кукуруза, горох и фасоль

Капуста и кукуруза считаются полезными спутниками огурцов, которые могут привести к тройному или даже четырехкратному увеличению урожайности. Капуста дополняет огурцы, а кукуруза может служить опорой, защищая огурцы от неблагоприятных погодных условий. Сочетание огурцов с этими культурами увеличивает количество и качество урожая. Однако потребности кукурузы в азоте требуют регулярного мониторинга, чтобы огурцы получали достаточное количество питательных веществ.

Горох или фасоль рекомендуется высаживать рядом с огурцами. Эти бобовые, обогащенные азотом, при росте вокруг огуречных грядок улучшают общее плодородие почвы.

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