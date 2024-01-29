Как увлажнить воздух в доме: 5 полезных советов

Чрезмерная сухость воздуха – распространенная проблема во время отопительного сезона. Хотя некоторые люди выбирают дорогие увлажнители воздуха, существует несколько эффективных альтернатив. UAportal рассказал о 5 простых способах повысить влажность воздуха без лишних затрат.

Полотенце

Один из самых простых способов увлажнения воздуха – использование большого махрового полотенца. Просто намочите его и отожмите лишнюю воду. Поместите его в комнату, и он будет постепенно повышать общую влажность воздуха.

Емкости с водой

Разместите по всему жилому пространству емкости, наполненные водой. Для этого подойдут вазы, чашки или стаканы. Чтобы создать более влажную среду, убедитесь, что эти емкости равномерно распределены по всему дому, а особое внимание уделите спальне.

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Соблюдайте правила гигиены

В холодные месяцы очень важно чаще убирать дом, уделяя особое внимание мгновению пола. Таким образом, вы улучшаете качество воздуха, а также боретесь с грязью. После тщательной уборки примите за привычку хорошо проветривать каждую комнату.

Используйте время, проведенное в душе

После принятия освежающего душа или ванной не поддавайтесь желанию сразу закрыть дверь ванной комнаты. Оставив их открытыми, вы позволите остаткам влаги разойтись по всему жилому пространству.

Вазоны

Подумайте о том, чтобы озеленить свой дом, если вы еще этого не сделали. Некоторые растения обладают превосходной способностью естественным образом увлажнять воздух. Остановите свой выбор на таких растениях, как драцена, папоротник или фикус, поскольку они одновременно служат волшебным декором и увлажняют воздух в любом интерьере.

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