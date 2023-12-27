Как вернуть белизну вещам без отбеливателя: 3 лайфхака

Восстановление первозданной белизны может быть непростой задачей. Со временем вещи теряют свои насыщенные цвета, в результате чего приобретают тусклый вид. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут вернуть белизну одежды с помощью вещей, которые всегда есть дома.

Пищевая сода

Пищевая сода – эффективное средство для отбеливания светлых тканей и обновление их внешнего вида. Ее можно добавлять в стиральную машину вместе с моющим средством, примерно 3 чайные ложки на одну стирку. Для более деликатных тканей постирайте их в теплой воде с жидким стиральным порошком и добавьте 1-2 чайные ложки соды.

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Перекись водорода

Перекись водорода – еще одно эффективное средство для восстановления белизны одежды. Просто добавьте половину чайной ложки перекиси на 1,5-2 литра воды в стиральной машине. Этот раствор поможет осветить белье и устранить стойкие пятна.

Аспирин

Аспирин также может отлично справиться с отбеливанием белых носков и выведением пятен. Замочив вещи в теплой воде с шестью измельченными таблетками аспирина на 30-40 минут, вы увидите, как эти стойкие пятна исчезнут, а одежда станет чистой.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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