Как вернуть блеск столовым приборам: 3 практичных лайфхака

Хотите вернуть блеск своим вилкам и ложкам? UAportal подготовил несколько практичных и простых в исполнении лайфхаков, которые помогут им выглядеть как новеньким.

Замачивание в уксусе

Чтобы придать вилкам и ложкам блеск, можно наполнить емкость ровными частями воды и белого уксуса. Приборы следует замочить в смеси примерно на 15-20 минут. После этого посуду можно протереть губкой или тряпкой, чтобы удалить остатки налета.

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Паста из пищевой соды

Из равных частей пищевой соды и воды можно приготовить пасту, которую можно нанести на тусклые вилки и ложки с помощью тряпки. Рекомендуется осторожно втирать ее в посуду в течение нескольких минут, уделяя особое внимание въедливым пятнам. Затем смойте пасту теплой водой и протрите посуду досуха мягкой тряпкой.

Алюминиевая фольга и лимонная кислота

Для эффективной очистки можно выстелить форму для выпекания алюминиевой фольгой и наполнить ее горячей водой. Следующим шагом будет добавление столовой ложки лимонной кислоты и перемешивание до полного растворения.

Рекомендуется погрузить вилки и ложки в раствор, убедившись, что они контактируют с фольгой и оставить их примерно на 10-15 минут. После этого столовые приборы следует извлечь и тщательно промыть.

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