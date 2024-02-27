Как вернуть блеск ювелирным украшениям: три полезных совета

Восстановить блеск ювелирных украшений можно с помощью различных практичных и эффективных методов, не рискуя при этом повредить драгоценные изделия. UAportal рассказал о полезных советах, которые помогут вам в этом.

Зубная щетка и паста

Небольшое количество зубной пасты нанесите на старую зубную щетку и аккуратно почистите украшение, уделяя особое внимание сложным деталям и труднодоступным местам. Ее мягкие абразивные свойства удалят потемнение и вернут блеск тусклым ювелирным изделиям. После чистки очень важно тщательно промыть украшения водой и убедиться, что они полностью высохли, прежде чем носить или хранить их.

Пищевая сода

Для более стойких потускнений или налетов поможет этот метод. Небольшое количество пищевой соды следует смешать с теплой водой и замочить на 10-15 минут. После этого следует осторожно почистить зубной щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки потемнения, а затем тщательно промыть и высушить.

Мягкий мыльный раствор

Иногда для обновления блеска ювелирных изделий достаточно мягкого раствора мягкого мыла и теплой воды. Украшение можно погрузить в мыльный раствор и тканью или щеткой осторожно почистить поверхность. Важно полностью промыть украшения и высушить их перед ношением или хранением, чтобы предотвратить любые повреждения.

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