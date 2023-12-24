Как вернуть цвет белым носкам: 3 простые лайфхаки

Знание о том, как правильно стирать белые носки имеет большое значение для сохранения их яркого цвета. UAportal рассказал, как в домашних условиях вернуть им белый цвет.

Пищевая сода

Добавление столовой ложки пищевой соды в стиральную машину при стирке белых носков может помочь отбелить ткань. Пищевая сода – это мягкий, но эффективный способ отстирать тусклые носки.

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Уксус

Растворив одну часть белого уксуса в четырех частях холодной воды и замочив белые носки на несколько часов перед стиркой, вы сможете вывести стойкие пятна и нейтрализовать неприятные запахи. После замачивания носки нужно постирать.

Лимонный сок

Выжмите сок одного лимона в миску с водой, а затем добавьте белые носки и оставьте их на пару часов. Лимонный сок является натуральной и безопасной альтернативой химическим отбеливателям, оставляя белые носки после стирки белыми и чистыми.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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