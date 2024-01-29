Как вернуть цвет белым вещам без отбеливателя: 3 полезные лайфхаки

Восстановление белизны б/у одежды может быть достаточно сложной задачей. Со временем вещи теряют свои яркие цвета и выглядят блеклыми и серыми. UAportal рассказал о простых, но эффективных способах, которые помогут вам в этом.

Пищевая сода

Пищевая сода оказывается хорошим вариантом, когда дело доходит до отбеливания светлых тканей и возвращения им первозданного облика. Вы можете включить ее в обычный режим стирки, добавляя непосредственно в стиральную машину.

Для достижения оптимального результата смешайте до 3 чайных ложек соды с обычным стиральным порошком. Для более щадящих тканей можно создать раствор, добавив 1-2 чайные ложки соды в теплую воду вместе с жидким стиральным порошком.

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Перекись водорода

Использование перекиси водорода может творить чудеса в отбеливании одежды. Этот легкодоступный раствор можно добавлять непосредственно в стиральную машину для улучшения эффективности.

Просто смешайте 1/2 чайной ложки перекиси водорода с 1,5-2 литрами воды. Позвольте вашим вещам пройти мягкую, но эффективную обработку, что приведет к восстановлению их белоснежности.

Уксус

Уксус приходит на помощь не только для удаления пятен, но и для возврата ткани белья. Добавьте 1 чайную ложку вместе с несколькими каплями лимонного сока в дозатор стиральной машины. Это средство будет работать вместе, чтобы устранить стойкие пятна и вернуть яркость.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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