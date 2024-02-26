Как вернуть вкус тепличным помидорам: 3 эффективных лайфхака

В межсезонье магазинным помидорам часто не хватает вкуса и аромата, которые мы ассоциируем с этим сочным овощем. Однако, если вам попалась партия невкусных плодов, не огорчайтесь! UAportal подготовил три полезных лайфхака, как превратить такие помидоры в сочные деликатесы.

Маринование

Начните с того, что вымойте помидоры, удалите плодоножки и нарежьте их на порционные кусочки соответствующего размера для выбранного вами рецепта. Затем посыпьте смесью сахара и соли.

Читайте также: Защитите от вирусов и укрепит иммунитет: Как приготовить натуральный чай со специями

Сбрызните растительным маслом, чтобы улучшить вкусовые качества. Если вы планируете добавить помидоры в салат или в качестве гарнира, приправьте их ароматными специями или свежей зеленью, чтобы улучшить общее вкусовое впечатление.

Горячая вода

Поместите помидоры в соответствующую емкость и осторожно залейте их горячей водой – убедитесь, что температура воды не превышает 50 градусов Цельсия. Оставьте их в горячей воде примерно на 5 минут. После этого дайте помидорам остыть, наполнившись вкусом.

Добавьте травы

Помидоры прекрасно гармонируют с добавлением листьев базилика или эстрагона, а также свежего укропа, петрушки или мяты. Если предыдущие методы не дали желаемых результатов, пора воспользоваться этими природными усилителями вкуса.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !