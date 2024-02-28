Как визуально расширить небольшую комнату: действенные советы

Когда речь идет о том, как сделать маленькую комнату больше, использование некоторых простых визуальных трюков и принципов дизайна может изменить ситуацию. UAportal собрал несколько точных советов, которые помогут вам в этом.

Максимально используйте естественный свет

Естественный свет обладает невероятной способностью зрительно расширять небольшое помещение. Сведите к минимуму отделку окон, чтобы впустить в пространство как можно больше света. Желательно выбирать прозрачные шторы или жалюзи, которые можно полностью оттянуть назад, чтобы максимизировать количество попадающего в комнату естественного света. Кроме того, стратегическое размещение зеркал напротив окон поможет отразить свет и сделать комнату светлее и просторнее.

Выбирайте светлые цвета

Более светлые оттенки краски, мебели и декора могут сделать комнату более открытой и просторной. Чтобы добавить объем, попытайтесь соединить различные текстуры в похожих светлых оттенках, чтобы создать визуальный интерес, не перегружая при этом пространство.

Используйте вертикальное пространство

Для создания иллюзии высоты в маленькой комнате можно использовать вертикальное пространство, чтобы привлечь взгляд вверх. Установите стеллажи от пола до потолка или высокий книжный шкаф, чтобы воспользоваться преимуществами вертикального пространства и освободить площадь пола.

Используйте линии зрения для создания глубины

Стратегическое размещение мебели и декора для создания четких обзорных линий визуально расширяет небольшую комнату. Сохраняйте пути через комнату открытыми и беспрепятственными, чтобы создать чувство открытости. Использование ковров для выделения отдельных зон в помещении может в этом помочь.

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