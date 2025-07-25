Как вкусно приготовить кукурузу: быстрый рецепт за 10 минут
КУКУРУДЗА КАК В БЕРДЯНСКЕ
Сладкая, сочная, с ароматом лета – и готова за 10 минут!
Готовлю ее в рукаве – без лишнего жира и грязной посуды.
Ингредиенты:
• Кукуруза — 3 кочана;
• Сливочное масло – 30 г;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Растопите масло, чтобы оно было мягким, добавьте измельченный чеснок, соль и чили.
2. Смажьте кочаны кукурузы этой смесью.
3. Переложите в рукав для запекания, завяжите.
4. Готовьте в микроволновке 10 минут на полной мощности.
Готово!