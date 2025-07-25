Как вкусно приготовить кукурузу: быстрый рецепт за 10 минут

КУКУРУДЗА КАК В БЕРДЯНСКЕ

Сладкая, сочная, с ароматом лета – и готова за 10 минут!

Готовлю ее в рукаве – без лишнего жира и грязной посуды.

Ингредиенты:

• Кукуруза — 3 кочана;

• Сливочное масло – 30 г;

• Чеснок – 1 зубчик;

• Хлопья чили – по вкусу;

• Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Растопите масло, чтобы оно было мягким, добавьте измельченный чеснок, соль и чили.

2. Смажьте кочаны кукурузы этой смесью.

3. Переложите в рукав для запекания, завяжите.

4. Готовьте в микроволновке 10 минут на полной мощности.

Готово!