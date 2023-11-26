Как восстановить блеск почерневших серебряных украшений: действенный способ

Поначалу серебряные украшения сияют несравнимой красотой. Однако со временем они могут потерять свой блеск и даже почернеть, что является следствием ненадлежащего ухода. UAportal рассказывает, как это исправить.

К счастью, существует простое и недорогое средство, которое может спасти ваши любимые аксессуары, независимо от их текущего состояния.

Уксус

Одним из самых эффективных чистящих средств серебра является семипроцентный раствор уксуса. Погрузив потускневшие украшения в емкость, наполненную этой жидкостью, можно добиться отличных результатов.

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Всего за несколько часов замачивания вы станете свидетелем перемен: украшения снова обретут прежний блеск. Важно после этого цепочку или кольцо тщательно промыть в чистой воде, чтобы на поверхности не осталось никаких следов уксуса.

Оливковое масло или нашатырный спирт

Оливковое масло демонстрирует поразительную эффективность в качестве полировочного средства. Кроме того, разбавленный нашатырный спирт дает не менее отличные результаты. Попытайтесь смешать его с небольшим количеством зубного порошка, чтобы получить еще лучший результат. Эта замечательная комбинация непременно удовлетворит энтузиастов серебряных украшений.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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