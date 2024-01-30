Как восстановить мягкость полотенец: 4 действенных способа

Когда дело доходит до сохранения мягкости полотенец, есть конкретные способы, которые могут быть использованы для достижения данной цели. От использования уксуса и пищевой соды до сушки на воздухе – UAportal рассказал, как это сделать.

Уксус и пищевая сода

Чтобы вернуть мягкость полотенцам, одним из эффективных методов является использование уксуса и пищевой соды. Полотенца следует постирать в горячей воде с одним стаканом белого уксуса, а затем провести второй цикл стирки с половиной стакана пищевой соды. Следуя этим шагам, можно удалить любые накопленные остатки и восстановить мягкость полотенец.

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Не используйте кондиционеры для белья

Еще один полезный совет – избегать использования бельевых кондиционеров. Хотя сначала это может сделать полотенца более мягкими, они могут оставить после себя осадок, который со временем сделает их жесткими.

Сушка на воздухе

Чтобы сохранить или восстановить мягкость полотенец, вместо использования сушилки следует рассмотреть возможность сушки на воздухе. Высокая температура сушилки может повредить волокна полотенец, сделав их грубыми и менее способными поглощать влагу.

Соль

Альтернативным методом смягчения является добавление четверти стакана поваренной соли в цикл стирки. Она помогает расщеплять жесткость воды, в результате чего полотенца становятся более мягкими без необходимости использования химических средств.

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