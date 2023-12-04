Как восстановить цвет почерневшей фарфоровой посуды: проверенные методы

Фарфоровая посуда славится своим изысканным внешним видом, но сохранение ее первоначального вида со временем может оказаться непростой задачей. С годами эти тарелки и чашки могут потемнеть, что ставит владельцев домов перед дилеммой, как вернуть им сияющий блеск, не прибегая к агрессивным химическим средствам.

Существует несколько деликатных, но эффективных методов, которыми можно воспользоваться для восстановления блеска почерневшей фарфоровой посуды. К сожалению, моющее средство не всегда гарантирует удаление стойких пятен. UAportal подготовил другие надежные альтернативы.

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Пищевая сода

Одним из исключительных средств для удаления налета и грязи из фарфоровой посуды есть пищевая сода. Этот простой, но отличный кухонный ингредиент доказал свою эффективность в отбеливании тарелок и чашек, возвращая им былую чистоту, не нанося при этом никакого вреда.

Уксус и хлорид натрия

Для получения не менее поразительного результата обратите внимание на силу смеси, состоящей из уксуса и хлорида натрия. Эта мощная комбинация действует быстро, устраняя темный налет и обновляя фарфоровые поверхности. Этот метод безопасен и поддерживает долговечность вашей хрупкой посуды.

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