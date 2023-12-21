Как восстановить цвет старых носков: Бабушкины советы

UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут восстановить цвет старых носков. Для этого вам необходимо пользоваться народными способами.

Как спасти носки, которые тускнеют

Если белоснежные носки утратили яркость, их можно вернуть, замочив на пару часов в консистенции уксуса и воды. После замачивания их следует постирать как обычно.

Читайте также: Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки

Сохранение цвета

Чтобы сохранить яркость цветных носков, добавьте в воду для стирки чашку соли. Этот быстрый и простой трюк эффективно продлевает срок службы любимых носков без особого труда.

Защита от усадки с помощью кондиционера для волос

После стирки замочите носки в смеси воды и кондиционера для волос на 15 минут. Кондиционер смягчает ткань, обеспечивая длительный комфорт и качество носков.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !