Как всегда поддерживать чистоту в кухонных шкафах: 5 интересных советов

Поддерживать порядок в кухонных шкафах может быть непростой задачей, поскольку беспорядок и грязь обладают свойством накапливаться со временем. UAportal рассказал, что следуя нескольким важным советам, можно обеспечить чистоту и порядок в вашем доме.

Уберите ненужные вещи

Мы храним вещи, которые, по нашему мнению, имеют практическое применение, но часто они только создают беспорядки. Задайте себе вопрос вроде: "Действительно ли мне нужна эта вафельница, которую я использую только раз в год?" или "Нужно ли мне такое большое количество чашек и тарелок?". Освободите пространство, убрав предметы, занимающие ценное место, но не выполняющие никакой полезной функции, обратив особое внимание на редко пользующуюся бытовой техникой.

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Храните вещи правильно

Соблюдайте определенные правила при сортировке вещей в кухонных шкафах. Для удобства держите часто используемые предметы в пределах доступности. Тяжелые приборы и посуду размещайте на нижних полках, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные падением предметов.

Увеличьте место хранения

Обновите свои кухонные шкафы, используя современные решения для хранения. К примеру, подумайте об установке специализированных органайзеров для столовых приборов и посуды. Обратите внимание на такие варианты, как дополнительные полки на дверце шкафов или в других доступных местах.

Контейнеры для хранения

Распространенной ошибкой есть хранение специй и круп в незакрытых пластиковых контейнерах. Это может привести к поглощению влаги и потере вкуса и питательной ценности. Выбирайте прямоугольные герметичные контейнеры, значительно продлевающие срок хранения.

Регулярная уборка

Фундаментальное правило, о котором нельзя забывать – это регулярная уборка кухонных шкафчиков. Эта ежемесячная задача предполагает выемку всего содержимого, протирание полок влажной тряпкой и разборку завалов, выбрасывание просроченных или неиспользованных продуктов. Генеральная уборка помогает поддерживать идеальный порядок на кухне.

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