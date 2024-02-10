Как всегда поддерживать порядок на кухне: 5 полезных советов

Кухня служит центром кулинарного творчества для хозяек, понимающих важность чистоты в этом помещении. К сожалению, приготовление пищи часто приводит к появлению стойких пятен, жирных поверхностей и брызг, требующих тщательной уборки. Чтобы обеспечить постоянный порядок на кухне, UAportal подготовил пять важных советов.

Убирайте своевременно

Одна из самых распространенных проблем возникает, когда пренебрегают последствиями приготовления пищи, оставляя грязную посуду и кухонные принадлежности на потом. Такое промедление создает значительные трудности при уборке, поскольку остатки пищи присыхают в посуду и требуют больше времени и усилий для их удаления.

Дезинфицируйте тряпки и губки

Знающие хозяйки знают о важности регулярной дезинфекции тряпок и губок, поскольку они играют важную роль в поддержании чистоты на кухне. Один из эффективных способов решить эту проблему – тщательно вымыть эти инструменты для уборки, а затем продезинфицировать их в микроволновке.

Просто намыть тряпки и губки мылом, положить их в микроволновку, установить максимальную температуру и поставить на 2-3 минуты. Этот процесс гарантирует, что ваши инструменты по уборке останутся чистыми от бактерий.

Используйте сухую горчицу и соду

Экономные хозяйки держат на кухне сухую горчицу и соду, поскольку эти два компонента значительно ускоряют процесс мытья посуды. Их мощные моющие свойства помогают удалить стойкие пятна и налет из разной посуды, тем самым минимизируя время и усилия, необходимые для того, чтобы посуда была безупречно чистой.

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Выбрасывайте ненужные вещи

Важно не загромождать свою кухню многочисленными тряпками, губками и разными предметами, которые только вносят визуальную путаницу и усложняют процесс уборки. Оптимизировав доступ к инструментам для уборки и снизив количество ненужных вещей, можно эффективно поддерживать порядок и чистоту.

Используйте правило 5 минут

Важно помнить о "правиле 5 минут". Оно предполагает выделение короткого промежутка времени ежедневно для выполнения небольших задач по уборке, таких как очистка чайника от накипи или вытирания тостера, одновременно с уборкой ящиков или приготовлением посуды. Уделяя всего 5 минут в день этой мелкой задаче, вы сможете внести свой вклад в общий порядок на кухне.

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