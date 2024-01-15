Как выбрать люстру в квартиру: Советы от экспертов

Когда дело доходит до выбора идеальной люстры для квартиры, нужно учесть несколько принципиальных моментов. UAportal подготовил несколько советов, благодаря которым можно подобрать правильный вариант.

Размер помещения

Выбирая люстру для квартиры, важно учитывать размер помещения. Большая, складная люстра может перегрузить маленькую комнату, в то время как крошечный светильник может потеряться на большей площади. Очень важно измерить высоту и ширину комнаты, чтобы определить подходящий размер.

Учитывайте стиль декора

Еще одним немаловажным аспектом при выборе является учет стиля интерьера. Она должна дополнять существующую стилистику пространства, будь то современный, классический или эклектичный стиль. Важно учитывать материалы и украшения, использованные в декоре, чтобы она органично вписывалась в общий дизайн.

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Составление бюджета

Цены на люстры варьируются в широком диапазоне, поэтому очень важно установить четкий бюджет перед началом поиска. Такие факторы как качество, материал и дизайн должны быть учтены, чтобы определить, насколько целесообразны будут затраты. Важно не выходить за рамки бюджета, следя за распродажами и скидками, чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества.

Обращение к профессионалам

Дизайнеры интерьера или специалисты по освещению могут предоставить ценную информацию, основанную на их опыте. Они могут посоветовать подходящий стиль, размер и месторасположение люстры для создания желаемой атмосферы в квартире.

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