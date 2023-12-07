Как выбрать правильный парфюм: полезные советы

Выбор идеальных духов может быть непростым заданием. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут выбрать правильный аромат, который будет соответствовать личным предпочтениям и придаст уверенность в той или иной ситуации.

Личные предпочтения

При выборе духов важно учитывать личные предпочтения ароматов. Изучение различных парфюмерных групп, таких как цветочные, восточные или древесные помогает определить любимые запахи.

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Уровень концентрации

Обратите внимание на уровень концентрации духов. Более высокие концентрации ароматических масел приводят к более стойким и сильным запахам. Поэтому очень важно определить желаемую насыщенность и длительность.

Выбор под ситуацию или сезон

Важно подбирать духи согласно случаю или сезону. Легкие, свежие запахи обычно предпочитают ежедневное использование или в теплое время года, тогда как насыщенные и теплые больше подходят для вечерних нарядов или для холодного времени года. Различные ароматы могут вызывать разное настроение или атмосферу.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать аромат парфюма, который подходит именно вам. А также о том, как сохранить аромат духов на целый день благодаря 4 советам.

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