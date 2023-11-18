Как выбрать вкусный и полезный подарок для детей: 5 советов по покупке сладостей

Как приобрести вкусный и полезный подарок

Выбор идеального подарка для детей может быть очень приятным занятием. Однако при покупке кондитерских изделий важно уделять особое внимание безопасности и качеству. UAportal собрал полезные советы, облегчающие ваш шоппинг.

Свежесть

Убедитесь, что вы выбираете кондитерские изделия свежие и готовые к употреблению. Купите продукты поштучно, чтобы потом собрать их в подарочную коробку. Следовательно, вы сможете самостоятельно проверить срок годности для каждой сладости.

Информация на этикетке

Ищите на этикетке название компании, ее юридический адрес, дату и период упаковки. Кроме этого, проверьте состав подарка, в частности, информацию о питательной ценности и всех ингредиентах.

Чего следует избегать

Чтобы обеспечить здоровье детей, следует избегать определенных ингредиентов в сладких подарках, например, синтетических красителей, усилителей вкуса и аромата, натурального кофе, ароматизаторов, гидрогенизированных масел и жиров, а также консервантов.

Осведомленность об аллергенах

У многих детей есть пищевая непереносимость таких компонентов, как соевый лецитин, часто содержащийся в шоколаде. Поэтому проверяйте состав сладостей на наличие этой добавки во избежание аллергических реакций.

Правильное хранение

Температура играет немаловажную роль. Рекомендуется хранить конфеты, печенье, мармелад, шоколад и другие сладости при температуре 15-17 градусов Цельсия.

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