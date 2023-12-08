Как выгладить шторы без утюга: эффективные советы

UAportal рассказывает, как привести шторы в порядок, не используя при этом утюг. Узнайте, как выгладить шторы с помощью нетрадиционных методов.

Глажка паром

Чтобы погладить шторы без утюга, альтернативный метод – повесить их в ванной во время приема душа. Пара поможет разгладить морщинки и освежить шторы. Другой вариант – воспользоваться ручным отпаривателем, который может эффективно удалить складки из штор. Кроме того, разгладить ткань можно, положив на морщинки влажную ткань или одежду и просушив ее феном на медленном огне.

Чайник или кастрюля

Если у вас нет доступа к паровому душу или ручному отпариванию, вы можете попробовать воспользоваться чайником или кастрюлей с кипятком. Просто подержите шторы над паром и позвольте влаге проникнуть в ткань, расслабив складки. Будьте осторожны, не прикасайтесь горячего пара непосредственно во избежание травм.

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Выпрямитель для волос

Еще один метод удаления складок из штор без утюга – это использование выпрямителя для волос. Убедитесь, что он установлен на самый низкий уровень нагрева. Эта техника требует осторожности, чтобы не обжечься и не повредить шторы.

Холодая губка

Если ни один из вышеперечисленных способов невозможен, попробуйте намочить мягкую ткань или губку в холодной воде и мягко прижать ее к сморщенным участкам штор. Затем разложите шторы для просушки, и вес влажной ткани поможет разгладить складки, когда она высохнет. Помните, что не стоит тереть или отжимать шторы, чтобы предотвратить деформацию ткани.

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