Как выглядеть стильно: 5 советов для подбора одежды

Выглядеть стильно может каждый, если помнить несколько ключевых лайфхаков, которые помогут вам скрыть недостатки и подчеркнуть лучшие части вашей фигуры. UAportal подготовил несколько стильных советов.

Привлекайте внимание

Сосредоточьтесь на подчеркивании самых привлекательных частей вашего тела. Игра на контрасте – еще один эффективный прием, поскольку ношение одежды одного тона сверху вниз может привести к визуальному увеличению размеров.

Ткани

Выбирайте более плотные ткани, помогающие скрыть мелкие недостатки. Имейте в виду, что обтягивающие платья лучше подчеркивают стройность фигуры.

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Оптические иллюзии

Используйте разные приемы, чтобы визуально подчеркнуть фигуру. Например, ношение вертикальных полосок или длинного пиджака может сделать вас выше и стройнее. Темные вставки по бокам наряда могут создать более женственный силуэт, уделив внимание талии, а также подчеркнув бедра.

Правильный крой и цвета

Имейте в виду, что одна и та же одежда может выглядеть иначе на разных типах фигуры. Очень важно примерить наряды перед покупкой и избегать слепого шопинга в интернете. Обращайте внимание на то, как одежда сидит на вашем теле и учитывайте свой цветотип при выборе.

Баланс

Если вы выбираете платье с глубоким декольте, убедитесь, что длина юбки достигает колена или ниже. И наоборот, если вы решили надеть мини-юбку, обратите внимание на более закрытый верх. Этот прием позволит создать стильный и сексуальный образ, не переходя при этом в пошлость.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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