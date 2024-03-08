Как выращивать морковь: основные правила для щедрого урожая

В апреле, когда в страну приходит потепление, люди начинают задумываться о посеве разных культур на огороде, в частности моркови. UAportal рассказал, что эта универсальная культура преуспевает практически на каждой грядке, но для обеспечения успешного урожая крайне важно знать секреты ее выращивания.

Один из важных советов – избегать посева моркови на участках, где в предыдущем году присутствовали такие культуры как бобы, поздняя капуста или кукуруза. Не менее важно знание растений, которые не совместимы с морковью.

Специалисты не рекомендуют высевать морковь на участках, где раньше росли петрушка, пастернак, укроп, сельдерей, редис или свекла.

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Что касается почвенных условий, важно избегать застоя воды и чрезмерной влажности. Морковь предпочитает хорошо дренированные и рыхлые почвы, в идеале с нейтральным или слабокислым уровнем рН. Если на вашем участке тяжелая, переувлажненная почва, желательно улучшить ее плодородие перед посевом моркови.

Морковь известна своей холодостойкостью, поскольку для оптимального прорастания ей нужна температура от +9 до +15 градусов. Поэтому ее обычно высевают с начала апреля по середину мая. Однако культура может выдерживать даже небольшие ночные заморозки до -2 градусов, не испытывая при этом значительных повреждений. Ожидайте, что первая лестница появится через 10-15 дней после посева.

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