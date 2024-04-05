Как вырастить большой лук с помощью пищевой соды: раскрываем секрет

Знали ли вы, что замачивание лука в растворе пищевой соды может помочь ему вырасти величиной с кулак? UAportal рассказал о простом, но эффективном приеме для увеличения урожая.

Ключ к выращиванию большого лука заключается в преимуществах пищевой соды. Когда лук замачивают в растворе с пищевой содой, его ростки становятся крепкими. Это происходит благодаря способности соды устранять вредные бактерии, находящиеся на поверхности лука. Ее антисептические свойства действуют как защитный щит, предотвращая появление грибковых заболеваний и гнили.

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Замачивая лук в растворе соды, вы позволяете ему более эффективно поглощать питательные вещества из почвы. Это, в свою очередь, способствует сильному росту, что приводит к формированию крупных луковиц. Кроме того, защитные свойства содового раствора помогают оградить ваши овощи от болезней и гнили, способствуя получению более здоровых и урожайных растений.

Чтобы приготовить содовый раствор для обработки лука, растворите чайную ложку соды в литре горячей (но не кипящей) воды. Окуните лук в этот раствор примерно на 30 минут перед посадкой. Для достижения наилучших результатов накройте емкость одеялом, чтобы смесь оставалась теплой подольше.

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