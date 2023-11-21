Как вырастить розы из черенков: советы садоводов

Выращивание роз из черенков может быть приятным и полезным садоводческим занятием. UAportal рассказывает о процессе посадки цветов, учитывая выбор стеблей и обеспечение оптимальных условий для роста.

Выбор идеального живца

Обратите внимание на полуодревесневшие побеги роз, толщиной около 4-5 мм. Их можно получить из кустов или букетов, но желательно отдавать предпочтение отечественным сортам, сколько они имеют более высокие показатели приживаемости. Убедитесь, что стебель здоровый, без темных пятен и признаков плесени.

Подготовка черенка

При подготовке черенки убедитесь, что есть четкая разница между верхним и нижним срезами. Верхний срез должен быть равным примерно на 0,5-1 см выше почки, тогда как нижний – под углом 45 градусов, примерно на расстоянии 1,5-2 см от нижней почки. Удалите листья и колючки снизу, оставив пару верхних листьев, которые следует обрезать наполовину. Чрезмерные листья приводят к повышенному испарению влаги и уменьшают шансы черенки на успешное укоренение.

Подготовка черенка к посадке

Перед посадкой черенка поместите его в воду на 20-30 минут. Это поможет закрыть поры и минимизировать потерю влаги. Затем увлажните и разрыхлите почву, прежде чем осторожно вставить черенку в почву. Рекомендуется полить почву разбавленным раствором перманганата калия для его дезинфекции. Сажайте черенок неглубоко, так, чтобы нижняя почка находилась под поверхностью грунта примерно на 1 см.

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Обеспечение тепличных условий

После посадки черенка очень важно создать условия, подобные тепличным, чтобы способствовать оптимальному росту и укоренению. Возьмите пластиковую бутылку из-под воды, подлежащей вторичной переработке, отрежьте дно и аккуратно поместите в нее черенок. Используя большие бутылки, например, 2-литровые или 5-литровые, вы сможете удобно разместить черенки. Держите их накрытыми минимум месяц, тщательно проветривая теплицы, периодически снимая крышку бутылки, как только начнут появляться молодые листики.

Выращивание черенков

Чтобы обеспечить приживаемость и развитие черенков, их нужно держать в теплицах до следующего лета. С приближением зимы накройте бутылки листьями и нетканым материалом или обеспечьте утепление слоем соломы, еловых или сосновых ветвей. Защищая черенки в течение зимних месяцев, вы увеличиваете их шансы на сильный весенний рост.

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